Утром 6 февраля юго-восточные провинции Турции постигло катастрофическое землетрясение – одно из самых сильных за последние сто лет. Сотни погибли и тысячи получили ранения, еще больше людей лишились своих домов. Turk.expert призывает протянуть руку помощи жителям страны, пострадавшей от страшного землетрясения. 💸 Можно перевести деньги напрямую AFAD (государственной организации, отвечающей за действия в чрезвычайных ситуациях). […]

Горнолыжный курорт Саклыкент – 2558 метров над уровнем моря. На завтрак – горы, на ужин – море Что может быть лучше совмещения горнолыжного и морского отдыха? Для многих это звучит, как мечта, но она вполне осуществима, и реализовать её можно, отправившись на весьма недорогой курорт Саклыкент в Турции. Чем там заняться? Какие есть достопримечательности? Где жить и есть? На эти и многие другие вопросы вы узнаете ответы далее.

Снежный рай Карталкая в Турции. Где можно покататься на лыжах, не выезжая за пределы страны Отдых может быть разным. Одни любят нежиться на пляже, а другие предпочитают проехать с ветерком на горных лыжах . Для этих целей прекрасно подойдет Карталкая — курорт в Турции. Он отличается не только шикарным ландшафтом, но и обустроенной инфраструктурой. Гости комплекса днем получат удовольствия от зимних видов спорта, а вечером смогут отведать вкусные блюда в местном отеле.

Горнолыжный центр Картепе: 42 километра трасс на фоне величественной природы Картепе - крупный горнолыжный центр на северо-западе Турции неподалеку от Мраморного моря. Курорт обладает развитой инфраструктурой для увлекательного отдыха зимой и летом.

Битлис – 3 вида великолепного отдыха в одном месте Активный отдых, культурные мероприятия и неторопливый пикник у подножия гор – все это предлагает туристам город Битлис. Обязательные места для посещения и краткий обзор горнолыжного курорта представлены в статье.

Давраз: огромный потенциал скромного горнолыжного курорта Турция - это не только пляжный отдых, дискотеки и вкусная еда. Это еще и сотни памятников архитектуры, древние города и величественные горные вершины. В величественных Таврических горах еще и еще кое-что: спортивный и горнолыжный курорт Давраз, притягивающий тысячи спортсменов и любителей активного отдыха.

Орду — северное сердце Турции Орду — небольшой городок на черноморском побережье Турции. Существенно уступает городам-курортам на средиземном побережье по количеству туристов, но не по уникальности и привлекательности. Предлагает всем туристам увидеть красоту живописных ландшафтов, посетить старинные замки и насладиться морепродуктами. Описание города. Справочная информация Орду — турецкий портовый город на берегу Черного моря. Население города составляет около 200 тыс. […]

Балат и Фенер — подробный гид по историческим районам Стамбула Балат и Фенер – исторические кварталы Стамбула в районе Фатих. Они представляют собой яркую мозаику из зданий прошлых эпох, концептуальных современных пространств и винтажных кафе, похожих на антикварные лавки. Место обладает невероятной атмосферой, сотканной из греческих, еврейских, армянских, болгарских и турецких традиций.

Самые красивые курортные отели Антальи Анталья может считаться столицей пляжного туризма Турции,и большую долю в это мнение вносят великолепные курортные отели Антальи. Если вы ищете отель для молодоженов или место, где можно отдохнуть с детьми в аквапарке, в регионе найдется курортный отель на любой вкус. Планирование путешествия в Анталию – что нужно знать перед поездкой Красивые отели Антальи 29 […]

Зигана — уютный и живописный горнолыжный курорт с 1 километром трасс Зигана - небольшой горнолыжный центр на склонах Понтийских гор в северо-восточной части Турции. На нем оборудовано две трассы и работает два подъемника, один из которых детский. Тихий курорт подходит для семейного отдыха и начинающих лыжников.

Культурный центр Ататюрка в Стамбуле Культурный центр Ататюрка - современный образовательно-развлекательный комплекс на площади Таксим. В него входят залы для оперных и театральных представлений, многофункциональное пространство для выставок и мероприятий, кинозал, детский центр и другие учреждения.

Стамбульский музей живописи и скульптуры в Галатапорт Молодой интересный проект Галатапорт в сердце Стамбула становится новым центром культуры, искусства и дизайна, объединяет культурную и художественную жизнь города, поддерживает молодых художников, поощряет участие общественности, предлагая к посещению Музей современного искусства и Музей живописи и скульптуры Университета имени Мимара Синана. Второй из них с необычной историей словно восстал из былых архивов, вдохнул воздух нового […]

Кокореч. Король уличной еды или гадкое нечто? Что такое кокореч? Значимой частью ознакомления с иностранной культурой является дегустация национальных блюд. Путешественников часто поражает Турецкая кухня. Предлагаем вам узнать об одном из самых необычных для туристов Турецком кушанье - кокорече.

Знакомимся с современным искусством Турции: 9 лучших музеев Арт-сцена Турции процветает в ее крупнейших городах: Стамбуле, Анкаре и Измире. Собрал самые интересные галереи, музеи и дискуссионные площадки. Художественный процесс в Турции развивается в основном в крупнейших городах страны: Анкаре, Измире и Стамбуле. В галереях здесь можно увидеть работы и восходящих местных звезд, и всемирно известных художников, и классиков вроде Пикассо или Родена. Стамбульский […]

Горнолыжный курорт Улудаг: активный отдых на фоне прекрасной природы Турция ассоциируется, прежде всего, с пляжным и экскурсионным отдыхом. Но в ней можно отлично провести время и зимой. На территории страны расположено несколько комфортных горнолыжных курортов. Один из них – Улудаг, который может предложить живописные пейзажи, качественные трассы и достойный сервис за приемлемую плату. Справочная информация Улудаг (Uludağ) – крупнейший горнолыжный курорт Турции, расположенный на […]

Турецкая Швейцария. Горнолыжный Паландокен Нетривиальная Турция для отдыха зимой. Самый молодой и бурно развивающийся курорт ждет туристов, предлагая "all inclusive".

Santralİstanbul (Сантралистамбул): пространство для современного искусства и образования на базе индустриального прошлого «Сантралистамбул» (Santralİstanbul) – культурно-образовательный комплекс, расположенный в Стамбуле на берегу залива Золотой рог в районе Эйюп (Eyüp). Он построен на базе бывшей электростанции Силахтарага (Silahtarağa Elektrik Santralı). В нем регулярно проводятся выставки современного искусства международного и национального масштаба, а также множество развлекательных мероприятий. Описание «Сантралистамбул» занимает площадь в 118000 м2. Комплекс включает Музей энергетики, Музей […]

Где искать авиабилеты в Турцию Дешевые авиабилеты в Турцию - легко! Достаточно воспользоваться удобными сервисами для поиска, позволяющими найти выгодное предложение в кратчайшие сроки. Плюсы, минусы и фишки каждого сервиса в этой статье.

Кумпир стамбульский — вкусно и этим все сказано Кумпир — это турецкий вариант запечённого картофеля с «конструктором» из начинки. Является разновидностью стритфуда Турции, очень популярен в Стамбуле. Новый способ приготовления картофеля в Турцию завезли жители бывшей Югославии в начале 90-х гг. Слово кумпир (тур. kumpir) произошло от хорватского слова krumpir, которое означает «картофель». Турецкий кумпир — это фаршированная картошка. В Турции адаптировали и […]

Лучшие набережные Стамбула Лучшие набережные Стамбула. Прогулку по городу иногда лучше начинать с одной из городских набережных. Отсюда просматриваются главные достопримечательности города и доносятся ароматы турецкой кухни. Какую набережную выбрать для вечернего променада или утренней пробежки — решать вам!

Старая фабрика Ликеров и Коньяков в Стамбуле (Галерея Пилевнели) Старая фабрика Ликеров и Коньяков в Стамбуле давно привратилась в мекку современного искусства. Это здание стало художественной галереей, основанная Муратом Пилевнели. Помимо основной площадки в Капакдере, в ноябре 2018 года галерея обосновалась на ликероводочном заводе в Меджидиекёй, закрытая площадь которого составляет около 4000 квадратных метров Новая жизнь старой фабрики в Mecidiyekoy Мурат Пилевнелли склонен открывать […]

Горнолыжный курорт Эрджиес: лунные вулканические пейзажи и 55 км комфортных трасс Мягкий климат, красивая природа и доступные цены делают горнолыжные курорты Турции невероятно привлекательными для любителей зимних видов спорта. Один из таких центров расположен на востоке Каппадокии. Он называется Эрджиес. Сезон катания на нем считается самым долгим в стране. Описание Эрджиес (Erciyes Kayak Merkezi) – горнолыжный курорт, расположенный на заснеженных северных склонах одноименного потухшего стратовулкана. Массив […]

Кючюксу — летняя резиденция султанов Павильон Кючюксу (тур. Küçüksu Kasrı) — одно из главных украшений Босфора в азиатской части Стамбула. Когда-то это место облюбовали османские султаны. Здесь они охотились, устраивали пикники и проводили соревнования по стрельбе из лука. А в середине 19 века на месте простого охотничьего домика появился роскошный особняк. Где находится Кючюксу Касры (Kasrı с турецкого языка — «павильон», […]

Мечеть Михришах Валиде Султан в Кючюксу Мечеть Михришах Валиде Султан (Mihrişah Valide Sultan Camii) находится на Анатолийской стороне Стамбула, на берегу Босфора далеко от крепости Анадолу Хисары и павильона Кючюксу. Скромная мечеть у приморского дворца Кючюксу На утопающем в зелени побережье Босфора стоит небольшая мечеть с громким именем Михришах Валиде Султан. Она может и теряется на фоне пышного барочного дворца Кючюксу, […]